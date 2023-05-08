9 травня о 22:00 за київським часом у Ліверпулі стартує перший півфінал Євробачення-2023. Попри те, що проводиться конкурс з Великій Британії, його співорганізатором виступила Україна, оскільки саме наша країна виборола перше місце в минулому році.
За даними ресурсу Eurovision World станом на 18:00 8 травня, найбільше шансів у Швеції. Її шанс перемогти - 39%. На другому місці може бути Фінляндія (24%). На третьому місці може бути Франція (7%), на четвертому - Україна (7%).
У першу десятку також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Італія, Велика Британія і Австрія.
Найменше підтримки у Греції, Азербайджану, Мальти, Сан-Марино, Албанії, Латвії та Румунії.
Євробачення-2023: де дивитися
Перший і другий півфінали, а також гранд-фінал можна буде дивитися в таких джерелах:
- Офіційний Facebook-профіль Євробачення;
- сайт Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення Україна;
- YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;
- додаток "Дія".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ на каналі Суспільне Культура в хорошій якості.
Українська група TVORCHI виступатиме у фіналі 13 травня. Це передбачено правилами конкурсу для представників країни, яка перемогла минулого року.