Судячи з прогнозів букмекерських контор, нашій країні дістанеться четверте місце.

9 травня о 22:00 за київським часом у Ліверпулі стартує перший півфінал Євробачення-2023. Попри те, що проводиться конкурс з Великій Британії, його співорганізатором виступила Україна, оскільки саме наша країна виборола перше місце в минулому році.

За даними ресурсу Eurovision World станом на 18:00 8 травня, найбільше шансів у Швеції. Її шанс перемогти - 39%. На другому місці може бути Фінляндія (24%). На третьому місці може бути Франція (7%), на четвертому - Україна (7%).

У першу десятку також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Італія, Велика Британія і Австрія.

Відео дня

Найменше підтримки у Греції, Азербайджану, Мальти, Сан-Марино, Албанії, Латвії та Румунії.

Євробачення-2023: де дивитися

Перший і другий півфінали, а також гранд-фінал можна буде дивитися в таких джерелах:

Офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна;

YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;

додаток "Дія".

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ на каналі Суспільне Культура в хорошій якості.

Українська група TVORCHI виступатиме у фіналі 13 травня. Це передбачено правилами конкурсу для представників країни, яка перемогла минулого року.

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