У кліпі знялася зірка серіалу "Школа" Марія Кондратенко, яка влітку прославилася завдяки своїй пісні "Ванька-встанька".

Останнім часом лідируючу позицію в багатьох музичних чартах займає пісня "Ластівки". Зараз на неї з'явився креативний кавер. Ролик був опублікований на YouTube-каналі "Чоткий паца". У кавері співається про те, яким би прекрасним був світ без русні.

"Привіт всім! Давно на нашому каналі не виходило відео, тому що самі розумієте, як непросто в таких умовах робити для вас контент. Але ми повернулися! "Чоткий паца" активно втягується в інформаційно-психологічний фронт боротьби з окупантом. Наша зброя - це гумор! Давайте висміювати ворога, а не боятися його", - сказано в описі до композиції.

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"Хлопці, це не пародія, це справжнє задоволення!", "Вааааааау.... Складно передати мій захват від цього треку. Це неперевершено!!! У сенсі гумору, смислів, які ви заклали, акторів, відсилань", "У цьому кліпі мрії буквально кожного українця! Дуже вдячний за ваші старання! Слава Україні", - написали коментатори.

Нагадаємо, Полякова заспівала про перемогу і показала у своєму кліпі Маріуполь. У кадр потрапили і інші міста, які артистка відвідувала в рамках гастрольних турів до повномасштабного вторгнення РФ.

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