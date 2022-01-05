Євробачення 2021 / Reuters
У 2021 році український гурт Go_A представив на масштабному пісенному конкурсі Євробачення пісню SHUM. Зараз же з'явився список найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу, і пісня SHUM зайняла третю сходинку.
Крім того, в топ-20 потрапила і пісня переможниці Євробачення Джамали "1944".
А ось на першому місці опинилася Loreen з піснею Euphoria.
Другу позицію зайняли переможці Євробачення в 2021 році - італійці Måneskin.
Читайте такожСкандал в українському шоу-бізнесі: Тіні Кароль відповіли на її гучні закиди щодо премії YUNAТоп-20 найпопулярніших пісень:
- Euphoria - Loreen, 2012
- Zitti E Buoni - Måneskin, 2021
- Шум - Go_A, 2021
- Arcade - Дункан Лоуренс, 2019
- Voilà - Барбара Прави, 2021
- Fuego - Елені Фурейра, 2018
- Spirit In The Sky - KEiiNO, 2019
- Soldi - Mahmood, 2019
- Dime - Beth, 2003
- Tout l’univers - Gjon’s Tears, 2021
- Kruna - Nevena Božović, 2019
- Undo - Sanna Nielsen, 2014
- Fai rumore - Diodato, 2020
- 1944 - Jamala, 2016
- Fairytale - Олександр Рибак, 2009
- Heroes - Måns Zelmerlöw, 2015
- Quédate conmigo - Pastora Soler, 2012
- Grande amore - Il Volo, 2015
- Nocturne - Secret Garden, 1995
- Waterloo - ABBA, 1974
Нагадаємо, Ані Лорак зазбиралася в Україну з концертами.