Компанію Go_A склала група Måneskin.

У 2021 році український гурт Go_A представив на масштабному пісенному конкурсі Євробачення пісню SHUM. Зараз же з'явився список найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу, і пісня SHUM зайняла третю сходинку.

Крім того, в топ-20 потрапила і пісня переможниці Євробачення Джамали "1944".

А ось на першому місці опинилася Loreen з піснею Euphoria.

Другу позицію зайняли переможці Євробачення в 2021 році - італійці Måneskin.

Euphoria - Loreen, 2012 Zitti E Buoni - Måneskin, 2021 Шум - Go_A, 2021 Arcade - Дункан Лоуренс, 2019 Voilà - Барбара Прави, 2021 Fuego - Елені Фурейра, 2018 Spirit In The Sky - KEiiNO, 2019 Soldi - Mahmood, 2019 Dime - Beth, 2003 Tout l’univers - Gjon’s Tears, 2021 Kruna - Nevena Božović, 2019 Undo - Sanna Nielsen, 2014 Fai rumore - Diodato, 2020 1944 - Jamala, 2016 Fairytale - Олександр Рибак, 2009 Heroes - Måns Zelmerlöw, 2015 Quédate conmigo - Pastora Soler, 2012 Grande amore - Il Volo, 2015 Nocturne - Secret Garden, 1995 Waterloo - ABBA, 1974

Нагадаємо, Ані Лорак зазбиралася в Україну з концертами.

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