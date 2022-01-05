Євробачення 2021 / Reuters

У 2021 році український гурт Go_A представив на масштабному пісенному конкурсі Євробачення пісню SHUM. Зараз же з'явився список найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу, і пісня SHUM зайняла третю сходинку.

Крім того, в топ-20 потрапила і пісня переможниці Євробачення Джамали "1944".

А ось на першому місці опинилася Loreen з піснею Euphoria.

Другу позицію зайняли переможці Євробачення в 2021 році - італійці Måneskin.

Читайте такожСкандал в українському шоу-бізнесі: Тіні Кароль відповіли на її гучні закиди щодо премії YUNAТоп-20 найпопулярніших пісень:

  1. Euphoria - Loreen, 2012
  2. Zitti E Buoni - Måneskin, 2021
  3. Шум - Go_A, 2021
  4. Arcade - Дункан Лоуренс, 2019
  5. Voilà - Барбара Прави, 2021
  6. Fuego - Елені Фурейра, 2018
  7. Spirit In The Sky - KEiiNO, 2019
  8. Soldi - Mahmood, 2019
  9. Dime - Beth, 2003
  10. Tout l’univers - Gjon’s Tears, 2021
  11. Kruna - Nevena Božović, 2019
  12. Undo - Sanna Nielsen, 2014
  13. Fai rumore - Diodato, 2020
  14. 1944 - Jamala, 2016
  15. Fairytale - Олександр Рибак, 2009
  16. Heroes - Måns Zelmerlöw, 2015
  17. Quédate conmigo - Pastora Soler, 2012
  18. Grande amore - Il Volo, 2015
  19. Nocturne - Secret Garden, 1995 
  20. Waterloo - ABBA, 1974

Нагадаємо, Ані Лорак зазбиралася в Україну з концертами.

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