Учасники групи вирішили виступати сольно.

Південнокорейська група BTS, яка сформувалася в 2013 році і стала популярною, оголосила про розпад.

Так, учасники групи вирішили піти в сольне плавання. Про це вони повідомили під час вечері, присвяченій 9-річчю бенду.

"Проблема K-Pop і всієї системи айдолів в тому, що вони не дають вам часу, щоб розвиватися. Ви повинні продовжувати створювати музику і весь час щось робити. Вранці я встаю, роблю макіяж, у мене більше немає часу на розвиток. Раніше я все ще міг поєднувати роботу над музикою для себе і просування нашої групи, але тепер я не можу робити це разом. Це неможливо, це просто не працює. Я не можу працювати над групою, а потім раптом перемикнути увагу на власну роботу, як би натискаючи перемикач. Я зрозумів, що мені потрібен час для себе", - сказав РМ в коментарі CNN.

Нагадаємо, колектив складається з семи учасників: RM (лідер групи), Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві і Джонгука.

BTS отримали світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings, який вважався найуспішнішим в їх кар'єрі до січня 2018 року (рекорд з продажу був побитий міні-альбомом Love Yourself: Her, випущеним у вересні 2017 року). Він дозволив групі виграти номінацію "Артист року" на престижній музичній премії Mnet Asian Music Awards. У 2017 році BTS стали однією з провідних корейських груп на світовій музичній арені.

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