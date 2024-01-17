Вона вважає його гідним претендентом, аби представляти свою країну на такому конкурсі.

Українського співака YAKTAK, який став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024, підтримала популярна грузинська співачка, яка теж брала участь у конкурсі.

Так, Іру Хечанові - грузинська співачка, яка у 2023 році виграла п'ятий сезон The Voice Georgia, який слугував національним відбором Грузії на пісенний конкурс Євробачення-2023, тим самим отримавши право представляти свою країну на конкурсі, який проходив в Ліверпулі, Велика Британія.

Також у складі дівочої групи Candy вона перемогла на дитячому Євробаченні-2011 з піснею "Candy Music".

Сьогодні на своїй Instagram-сторінці співачка поділилася відео з піснею виконавця YAKTAK "LaLaLa", яке обране для участі в фіналі національного відбору на Євробачення-2024.

З цим треком співак буде змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Швеції.

Нагадаємо, що фінальний етап національного відбору запланований на 3 лютого 2024 року та відбудеться у формі телевізійного концерту. Як і у попередні роки, переможця чи переможницю визначать шляхом голосування журі та глядачі. Останні голосуватимуть у додатку "Дія".

До речі, вже відомі фіналісти та їхні пісні, з якими вони боротимуться за право представляти нашу країну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

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