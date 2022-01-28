Представники співака відповідний судовий позов поки ніяк не коментують.

32-річного американського співака Кріса Брауна звинуватили в зґвалтуванні. Жертва подала на музиканта до суду з позовом у 20 мільйонів доларів.

Дівчину, яка готова судитися з Брауном, звуть Джейн Доу, вона професійний хореограф, танцівниця, модель і музикант. Про це повідомляє видання TMZ.

Дівчина стверджує, що Кріс побачив її по телефону подруги, з якою вона спілкувалася по FaceTimе, і запросив її на вечірку на яхту репера P.Diddy в Майамі.

За словами Доу, коли вона прибула туди напередодні Нового року, 30 грудня 2020 року, музикант запропонував їй випити і провів на кухню. У судових документах дівчина стверджує, що на кухні Кріс вручив їй чашку зі змішаним напоєм, і вони почали розмовляти.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в язниці за групове зґвалтуванняЗа її словами, після того, як музикант відновив напій в її чашці вдруге, вона почала відчувати "раптову незрозумілу зміну в свідомості". Згідно з позовом, дівчина стверджує, що вона також відчувала себе "дезорієнтованою, фізично нестабільною і почала засипати".

Жертва стверджує, що намагалася зупинити співака, який схиляв її до інтимного зв'язку, але він упирався і зґвалтував її, а на наступний день в листуванні зажадав, щоб вона прийняла таблетку екстреної контрацепції.

Дівчина пред'являє Крісу позов про відшкодування збитку в розмірі 20 мільйонів доларів через "серйозні емоційні переживання".

Її адвокати відзначають, що дівчина не повідомила про передбачуване зґвалтування в поліцію, тому що була студенткою, розгубилася і не знала, як вчинити в такій ситуації.

Представники співака даний позов поки ніяк не коментують.

Раніше стало відомо, що репер Каньє Уест перебуває під слідством за звинуваченням у злочинних побоях у Лос-Анджелесі.

44-річний виконавець імовірно вступив у сварку, яка переросла в бійку близько 3 години ранку за місцевим часом у четвер. Конфлікт стався через те, що фанат попросив у Уеста автограф.

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