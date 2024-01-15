За його словами, позбутися російського шлейфу за одну мить не вдасться.

Медіаексперт і продюсер Денис Путінцев пояснив, чому українці на другому році повномасштабної війни продовжують слухати російську музику.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що російська музика була популярна в Україні десятиліттями, тому відмовитися від неї в один момент не вийде. Над цим потрібно працювати.

"Не можна по клацанню пальців вивести з організму токсини, якими він був просочений десятиліттями. До того ж у нас досить слабо була поставлена ідеологія до війни. Ми, на жаль, не встигаємо наздоганяти ідеалогічну залізну бронебійну машину Російської Федерації. Це власне "завдяки" якій і почалася ця війна. Ми не розуміли і не усвідомлювали, або робили вигляд люди, які повинні були займатися з 1991 року ідеологічною складовою української держави, національною ідеєю. Я це називаю побутовим патріотизмом на прикладі США, які піднімають прапор у своїх дворах і пишаються тим, що вони американці. Ось ця робота десятиліттями проводиться, тому що потрібно пишатися тим, що ти житель своєї країни, а для цього потрібен фундамент, не просто матеріальний, а ідеологічний. У нас з цим були великі проблеми", - говорить Путінцев.

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Він додав, що контрпропаганда повинна бути дуже сильною. Можливо, потрібно скористатися методами Росії.

"Наявність Моргенштерна, Асті та інших російських виконавців в хіт-парадах України - чіткий показник того, що ми погано працюємо з молоддю. Люди все ще мають відчуття, що війна десь далеко. Вони не розуміють, що кожне прослуховування це фінансування російських бомб, які завтра на них впадуть. Так, дуже складно позбавлятися від російського шлейфу, але це потрібно зробити. Людям на побутовому рівні потрібно пояснювати, що ті гроші, які російські артисти отримують за прослуховування своїх пісень, вони перераховують на зброю, яка потім буде на них направлена.

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