Українці висловили їй свою подяку.

Американська співачка Дженніфер Лопес вперше за довгий час випустила новий кліп, який отримав назву "Can't Get Enough".

У цій відеороботі вона вирішила посміятися над своїм життям і знову вийти заміж. У кадрі вона позує в розкішній білій сукні від українського дизайнера Івана Фролова, який подібні вбрання шиє для Тіни Кароль. На сукні є фірмові вирізи Фролова у вигляді сердець.

Більш того, одна з гостей торжества постала в синій сукні, яку продає теж український бренд Nadya Dzyak.

У коментарях під відео з'явилися українці, які подякували Джей Ло за підтримку і висловили свою думку щодо її кліпу:

"Я ридаю! Це чудово. Спасибі вам за все"

"Як завжди дивовижно"

"Дякую, що залишаєтесь з нами"

"Я божеволію за тобою"

"Мені подобається, що ця пісня передає атмосферу Джей Ло початку 2000-х... Це справді схоже на продовження оригінального альбому"

