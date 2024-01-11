Американська співачка Дженніфер Лопес вперше за довгий час випустила новий кліп, який отримав назву "Can't Get Enough".
У цій відеороботі вона вирішила посміятися над своїм життям і знову вийти заміж. У кадрі вона позує в розкішній білій сукні від українського дизайнера Івана Фролова, який подібні вбрання шиє для Тіни Кароль. На сукні є фірмові вирізи Фролова у вигляді сердець.
Більш того, одна з гостей торжества постала в синій сукні, яку продає теж український бренд Nadya Dzyak.
У коментарях під відео з'явилися українці, які подякували Джей Ло за підтримку і висловили свою думку щодо її кліпу:
- "Я ридаю! Це чудово. Спасибі вам за все"
- "Як завжди дивовижно"
- "Дякую, що залишаєтесь з нами"
- "Я божеволію за тобою"
- "Мені подобається, що ця пісня передає атмосферу Джей Ло початку 2000-х... Це справді схоже на продовження оригінального альбому"
Нагадаємо, раніше Джей Ло показала свій маєток за кругленьку суму.