Антон Савлепов, екс-соліст групи Quest Pistols і співзасновник групи Агонь, повідомив про початок сольного музичного проекту.

Популярний музикант Антон Савлепов у своєму інста-блозі розповів, що запускає новий проект SAVLEPOV і навіть поділився тизером.

"Я готуюся до важливого для мене нового старту. Бажаю, щоб люди розділили зі мною те натхнення і азарт, які наповнюють мене в роботі над сольним проектом. Нова музика, новий стиль, все та ж любов. SAVLEPOV 2022", - написав артист.

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"Кайф", "Щось цікаве", "Ой, а це добре", "Той самий колишній під моїми вікнами через рік", "Краще за нову "Матрицю", "Бомба", - коментують шанувальники тизер.

Нагадаємо, раніше дружина екс-соліста Quest Pistols Антона Савлепова з'явилася напівоголеної на даху в Києві.

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