Слухачі подякували Потапу за такий чуттєвий трек.

Репер Потап запрем'єрив нову пісню "Ренесанс", яку присвятив молодому солдату, який загинув на Херсонщині, і дівчинці, яка втратила життя під час бомбардування.

"Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, бореться за її право на існування і життя. Покоління, яке вистоїло, а наступне покоління - це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять все для того, щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і процвітаючу державу. Завдяки їм Україна оживе як фенікс", - прокоментував прем'єру артист.

Слухачі з захватом відреагували на новий трек Потапа і відзначили, що в цій пісні відчувається його душа.

Що пишуть користувачі мережі

"Відчувається душа Олексія в цій пісні. Геніальне вираження свого світогляду щодо сучасності, з якою нам, українцям, на превеликий жаль, довелося зіткнутися... Дякую за творчість"

"Актуальні слова, актуальний сенс, що підтверджує невимовний біль, зневіру і пам'ять про тих, хто загинув через цю жахливу війну. Вічна пам'ять усім, хто загинув, хто віддав життя за нашу Україну"

"Дуже сильна пісня! Другий куплет аж до мурах!"

"Слова в саму душу"

Нагадаємо, Дорофєєва і Барських "запалили" спільним треком "Ритми" .

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