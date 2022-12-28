Пісня вже встигла підкорити слухачів.

Музична команда Мюслі UA і український комік Вася Харизма зробили кліп на пісню "З Різдвом everybody", за основу якої взяли раніше випущений хіт "Добрий день everybody".

Прем'єра кліпу відбулася 25 грудня. Буквально за кілька днів ролик зібрав понад 117 тисяч переглядів на YouTube.

"Коли Джонсонюк привітав усіх українців фразою "з Різдвом everybody", ми стали на крок ближчими до нового хіту. А коли ще Вася Харизма записав фірмове голосове повідомлення, для нас це стало справжнім викликом", - йдеться в описі під відео.

Музиканти зізналися, що створили пісню і кліп всього за один день. Також в треку можна почути голоси Степана Гіги, Елтона Джона і Монатіка.

Реакція мережі на новий хіт

"Нарешті у нас є наш Jingle Bells"

"З Різдвом everybody, ми завжди вам раді"

"Дуже круто"

"Новорічна бомба, супер"

"Різдвяний шедевр"

"Кліп відпадний, дякую за гарний святковий настрій"

Нагадаємо, росіяни вкрали хіт "Чути гімн" про Азов, Бучу та Ірпінь.

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