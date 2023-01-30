Відомий співак Сергій Бабкін емоційно прокоментував удар рашистів по Харкову. Музикант зауважив, що українці мають збирати себе по шматочках. Адже потрібно допомагати нашим військовим.
Бабкін розмістив у Stories інформацію про обстріл Харкова. Він зазначив, що Росія сильно пошкодує про це та буде відповідати за свої дії.
"Після кожного такого випадку, як це сталося вчора у Харкові, після кожного пережитого болю, ми збираємо себе по шматочках. Беремо себе в руки, щоб допомагати ще сильніше, аніж до того. І збирати гроші на все необхідно для людей, а особливо для наших хлопців, для наших бійців. Щоб вони задавали цю ск*тську гниль", - заявив Бабкін.
Обстріл Харкова 30 січня
У ніч на 30 січня росіяни атакували Харків. Згодом стало відомо про "приліт" у житловий будинок. Попередньо, ворог вдарив по житловій 4-поверхівці ракетою С-300. Троє постраждалих внаслідок удару по будинку отримали легкі ушкодження, загинула літня жінка.
Очевидець розповів про моторошні наслідки "прильоту" по будинку в Харкові. Він зазначив, що поруч з цим будинком немає жодного військового об'єкта. Чоловіка буквально "підкинуло" під час вибуху.