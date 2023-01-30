Він зазначив, що Росія сильно пошкодує про це та буде відповідати за свої дії.

Відомий співак Сергій Бабкін емоційно прокоментував удар рашистів по Харкову. Музикант зауважив, що українці мають збирати себе по шматочках. Адже потрібно допомагати нашим військовим.

Бабкін розмістив у Stories інформацію про обстріл Харкова. Він зазначив, що Росія сильно пошкодує про це та буде відповідати за свої дії.

"Після кожного такого випадку, як це сталося вчора у Харкові, після кожного пережитого болю, ми збираємо себе по шматочках. Беремо себе в руки, щоб допомагати ще сильніше, аніж до того. І збирати гроші на все необхідно для людей, а особливо для наших хлопців, для наших бійців. Щоб вони задавали цю ск*тську гниль", - заявив Бабкін.

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Обстріл Харкова 30 січня

У ніч на 30 січня росіяни атакували Харків. Згодом стало відомо про "приліт" у житловий будинок. Попередньо, ворог вдарив по житловій 4-поверхівці ракетою С-300. Троє постраждалих внаслідок удару по будинку отримали легкі ушкодження, загинула літня жінка.

Очевидець розповів про моторошні наслідки "прильоту" по будинку в Харкові. Він зазначив, що поруч з цим будинком немає жодного військового об'єкта. Чоловіка буквально "підкинуло" під час вибуху.

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