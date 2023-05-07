Композицію вони представили в День піхоти.

Українські артисти YARMAK, Коля Сєрга і Саша Чемеров в рамках проекту "Культурний десант" представили композицію "Піхота". Її символічно випустили в День піхоти. Самі артисти назвали пісню своєрідним гімном для нинішніх піхотинців.

У кліпі, опублікованому на YouTube, було показано реальні кадри з передової, де захисники мужньо борються за нашу перемогу.

"Наше завдання - показати важливість піхоти і, в першу чергу, показати це для них самих. Ця пісня потрібна, щоб суспільство зрозуміло, хто є справжніми героями і на кому все тримається", - прокоментував засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга.

Реакція соцмереж

"Колосальне дякую за все, що ви робите!!! Для мене кожен український воїн - Герой України!!!"

"Безмежна вдячність вам, дорогі наші! Нехай Господь береже всіх наших захисників"

"Поклоняємося за вашу мужність, сміливість, міць"

"Дуже сильна пісня. Кожне слово прямо в серці. І сльози на очах. Дякую за вашу роботу"

Культурний десант (Саша Чемеров, Коля Сєрга, YARMAK) - Піхота: кліп

Нагадаємо, ALYOSHA зворушила піснею, яку написала понад 20 років тому.

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