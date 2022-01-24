Стрімінговий сервіс Spotifу назвав артиста, який набрав найбільше прослуховувань за місяць. Ним виявився канадський співак The Weeknd.
Раніше на першому місці знаходився Джастін Бібер, якого The Weeknd зумів посунути з п'єдесталу. Виявляється, що саме він встановив рекорд на сервісі, бо його альбом Dawn FM набрав 85 мільйонів прослуховувань.
Відзначимо, п'ятий студійний альбом Dawn FM був випущений 7 січня 2022 року. Пізніше виконавець у своєму блозі в Twitter натякнув на те, що два останні альбоми є частиною нової трилогії.
Альбом був записаний в основному в період з 2020 по 2021 рік, в ньому звучить голос Джима Керрі, вокал Tyler, the Creator і Ліл Уейна, а також виступи Квінсі Джонса і Джоша Сафді.
Читайте такожЦеремонія вручення "Grammy" вперше пройде в Лас-ВегасіЗ альбому було випущено два сингли, з яких лід-сингл "Take My Breath" посів шосте місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100.
Цікаво й те, що в 2017 році The Weeknd очолив рейтинг Forbes 30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років. За даними видання, його річний дохід становить 92 млн доларів.
Нагадаємо, раніше The Weeknd підігрів чутки про пристрасний роман з Анджеліною Джолі.