Співак The Weeknd обігнав навіть Джастіна Бібера за кількістю прослуховувань.

Стрімінговий сервіс Spotifу назвав артиста, який набрав найбільше прослуховувань за місяць. Ним виявився канадський співак The Weeknd.

Раніше на першому місці знаходився Джастін Бібер, якого The Weeknd зумів посунути з п'єдесталу. Виявляється, що саме він встановив рекорд на сервісі, бо його альбом Dawn FM набрав 85 мільйонів прослуховувань.

Відзначимо, п'ятий студійний альбом Dawn FM був випущений 7 січня 2022 року. Пізніше виконавець у своєму блозі в Twitter натякнув на те, що два останні альбоми є частиною нової трилогії.

Альбом був записаний в основному в період з 2020 по 2021 рік, в ньому звучить голос Джима Керрі, вокал Tyler, the Creator і Ліл Уейна, а також виступи Квінсі Джонса і Джоша Сафді.

Читайте такожЦеремонія вручення "Grammy" вперше пройде в Лас-ВегасіЗ альбому було випущено два сингли, з яких лід-сингл "Take My Breath" посів шосте місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100.

Цікаво й те, що в 2017 році The Weeknd очолив рейтинг Forbes 30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років. За даними видання, його річний дохід становить 92 млн доларів.

Нагадаємо, раніше The Weeknd підігрів чутки про пристрасний роман з Анджеліною Джолі.

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