Час відродження та єднання: TamerlanAlena х Andi Vax заспівали пісню "Моя Україна" про незламну та сміливу Батьківщину, яка сьогодні проживає надскладний період за історію своєї незалежності.

Пісня "Моя Україна" здатна зміцнити бойовий дух кожного українця та всіх захисників, які цілодобово боронять нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" - співають TamerlanAlena та закликають вірити у близьку перемогу.

"Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов - але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. "Вставай, моя Україно, ти у мене одна єдина" - без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці - найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи", - коментує дует.

У куплеті Тамерлана лунає фраза "русский военный корабль, иди на х*й", що стала справжнім символом боротьби українців з російськими окупантами. Над аранжуванням пісні працював відомий саунд-продюсер і аранжувальник Andi Vax.

Як і більшості родин України, Тамерлану і Альоні довелось роз‘їхатись заради безпеки. Співачка з сином знаходяться в безпеці в той час, як Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом з ЗСУ захищає рідну землю зі зброєю в руках. Співак знаходиться в найгарячіших точках Київської області - разом з армією відбиває атаки окупантів і здійснює евакуацію населення.

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