Пісня "Моя Україна" здатна зміцнити бойовий дух кожного українця та всіх захисників, які цілодобово боронять нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" - співають TamerlanAlena та закликають вірити у близьку перемогу.
"Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов - але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. "Вставай, моя Україно, ти у мене одна єдина" - без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці - найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи", - коментує дует.
У куплеті Тамерлана лунає фраза "русский военный корабль, иди на х*й", що стала справжнім символом боротьби українців з російськими окупантами. Над аранжуванням пісні працював відомий саунд-продюсер і аранжувальник Andi Vax.
Як і більшості родин України, Тамерлану і Альоні довелось роз‘їхатись заради безпеки. Співачка з сином знаходяться в безпеці в той час, як Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом з ЗСУ захищає рідну землю зі зброєю в руках. Співак знаходиться в найгарячіших точках Київської області - разом з армією відбиває атаки окупантів і здійснює евакуацію населення.