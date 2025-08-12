Артистка заінтригувала шанувальників.

Одна з найпопулярніших співачок, Людина 2023 року за версією Time Тейлор Свіфт у ніч на 12 серпня анонсувала свій 12-й студійний альбом, про це пише Variety.

Виконавиця зробила це оголошення незвичайним і сповненим інтриги. Увечері 11 серпня на офіційному сайті Тейлор Свіфт з'явився зворотний відлік, а вже після опівночі о 00:12 - та сама приголомшлива новина.

Нова робота співачки отримала назву The Life of a Showgirl і буде доступна до попереднього замовлення 13 жовтня. Інші деталі, як-от дата офіційного релізу або трек-лист, поки невідомі.

На своєму сайті Тейлор Свіфт лише натякнула на дизайн альбому The Life of a Showgirl. Ймовірно, він буде помаранчевого кольору з блискітками. Офіційна обкладинка також буде оприлюднена пізніше, тож прихильникам залишається лише здогадуватися, які сюрпризи для них приготувала ікона сучасної поп-музики.

Нагадаємо, останній подібний анонс Свіфт робила під час 66-ї церемонії нагородження премії "Греммі". Тоді вона оголосила про вихід свого 11-го студійного альбому The Tortured Poets Department, який встановив різноманітні регіональні та світові рекорди. Саме це дозволило Тейлор Свіфт стати співачкою, яка продала найбільшу кількість вінілових платівок за останні 10 років.

