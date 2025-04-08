Всього за три роки було продано понад 129 тисяч примірників альбому цієї зірки.

Зіркою, яка продала найбільшу кількість вінілових платівок за останні 10 років, стала 35-річна відома американська співачка Тейлор Свіфт. Виконавиця встановила новий рекорд та увійшла в історію, як авторка найбільш комерційного альбому за минулий рік.

Як повідомляє видання The Sun, знаменитість обійшла у цьому рейтингу навіть багатьох культових артистів, які значно довше виступають на сцені, зокрема, Адель, гурт ABBA, Девіда Боуї та інших зірок.

Компанія Official Charts Company опублікувала дані про продаж альбомів за останнє десятиліття. Експерти підрахували, що артистка була лідером британських музичних чартів зі своїми трьома альбомами-бестселерами: "Midnights" (2022), "1989" (Taylor’s Version) (2023) і "The Tortured Poets Department" (2024).

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Остання платівка, до якої увійшла 31 пісня, стала найбільш продаваною за минулий рік. Показники продажів альбому склали 783 тисячі, з яких 112 тисяч – це вінілові копії. "Midnights" став найбільш продаваним новим вініловим релізом за останнє десятиліття.

Зафіксовано, що було продано 129 тисяч примірників альбому. А ось перезаписана версія "1989" посіла четверте місце за кількістю продажів. Альбом поступився місцем артисту Гаррі Стайлзу з його платівкою "Harry’s House".

10 найпродаваніших альбомів десятиріччя:

"Midnights" — Тейлор Свіфт

"The Tortured Poets Department" — Тейлор Свіфт

"Harry’s House" — Гаррі Стайлз

"1989" (Taylor’s Version) — Тейлор Свіфт

"Legacy" — Девід Боуї

"Fine Line" — Гаррі Стайлз

"Divide" — Ед Ширан

"Blackstar" — Девід Боуї

"When We Fall Asleep Where Do We Go" — Біллі Айліш

"Currents" — Tame Impala

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбагатших жінок-музикантів. Вдалося підрахувати, яку суму вона отримує за рік. Виконавиця обійшла у рейтингу навіть американську зірку Ріанну, капітал якої становить 1,4 мільярда доларів.

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