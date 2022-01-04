Прем'єра альбому відбудеться 7 січня 2022 року.

Канадський співак The Weeknd повідомив у своєму Twitter, що днями відбудеться прем'єра його нового альбому Dawn FM.

За словами артиста, цей альбом буде не схожий на попередні. При цьому які пісні в нього увійдуть він не розсекретив.

Відомо, що в створенні нового альбому взяли участь Джим Керрі, Квінсі Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne і Oneohtrix Point Never.

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The Weeknd - канадський співак, автор пісень і музичний продюсер ефіопського походження. Він виграв дві премії "Греммі" і був номінований на премію "Оскар".

У 2017 році очолив рейтинг Forbes 30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років. За даними видання, його річний дохід становить 92 млн доларів.

20 березня 2020 року був випущений його четвертий студійний альбом "After Hours".

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