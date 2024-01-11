Слухачі вважають, що група NAHABA надихалася групою t.a.T.u.

Українську групу NAHABA, яка стала фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024, звинуватили в плагіаті на пісню російської групи t.a.T.u.

Сьогодні, 11 січня, "Суспільне" оприлюднило всі пісні учасників-фіналістів, і деякі з них викликали суперечливу думку в мережі. Так, фоловери відзначили, що пісня групи NAHABA - "GLASSS" - нагадала їм трек "Нас не догонят".

У коментарях під відео вони пишуть:

"Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. В деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну"

"Перша реакція: вау! Дуже цікаво, як це буде звучати наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіві. Барабани чогось нагадали "Тату""

"Я один тут чую групу "Тату"? Взагалі дуже цікава заявка. Вони можуть стати темною конячкою, тому що, судячи з пісні, на нас чекає нетривіальний номер"

Варто відзначити, що учасники Нацвідбору поки не коментують ситуацію, що склалася. До того ж є ряд шанувальників, яким все ж сподобалася їхня пісня і вони кажуть, що саме так має звучати Україна.

Нагадаємо, вже відомі всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024 і порядок їхніх виступів.

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