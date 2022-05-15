Група Kalush Orchestra отримала найвищий бал.

У ніч з 14 на 15 травня відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, де перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra.

Ця перемога зараз важлива для України, як ніколи. Перемога на Євробаченні - це можливість донести всьому світу правду про те, що насправді відбувається в нашій країні, а також закликати світ допомогти нам у розв'язаній РФ війні.

Так, на перемогу групи Kalush Orchestra вже відреагував президент України Володимир Зеленський, а також з'явилися пости в соціальних мережах від користувачів. Що про це думають самі українці - читайте далі.

Користувачі мережі впевнені, що якщо Україна змогла перемогти на Євробаченні 2022, то обов'язково переможе і у війні.

Крім того, вони наполягають на тому, щоб наступний конкурс відбувся в Криму, який був окупований ще в 2014 році. Українці вірять, що всі наші території до нас повернуться.

Також українці не забули посміятися і над Росією, яка цього року не брала участі в Євробачення через повномасштабне вторгнення в Україну.

Попри те, що конкурс частково політичний, українці впевнені, що Kalush Orchestra заслужено перемогли.

І, звичайно, не оминули увагою і українських захисників, які борються зараз за кожен шматочок нашої землі.

Нагадаємо, Kalush Orchestra здобули грандіозну перемогу на Євробаченні 2022.

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