Зворушлива композиція отримала назву "Місто Марії".

Український гурт "Океан Ельзи", лідером якого є Святослав Вакарчук, випустив пісню "Місто Марії". Пісня присвячена українським військовим, які захищають населений пункт у Донецькій області від російських окупантів.

Композицію опублікували на YouTube та інших музичних майданчиках.

"Присвячується захисникам Маріуполя - козацького міста Марії. Запис зроблено Океаном Ельзи на репетиції 21.04.2022", - сказано в описі.

"Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою", - співає в пісні Святослав Вакарчук, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов у територіальну оборону.

Нагадаємо, Ед Ширан випустив кліп, знятий у Києві до війни.

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