Український гурт "Океан Ельзи", лідером якого є Святослав Вакарчук, випустив пісню "Місто Марії". Пісня присвячена українським військовим, які захищають населений пункт у Донецькій області від російських окупантів.
Композицію опублікували на YouTube та інших музичних майданчиках.
"Присвячується захисникам Маріуполя - козацького міста Марії. Запис зроблено Океаном Ельзи на репетиції 21.04.2022", - сказано в описі.
"Сонце зійшло над Азовом
Вітер над дюнами дме
Холодно, але пісок пахне весною
Очі вже звикли до втоми
Надто багато причин
Мрію як нам буде знов добре з тобою", - співає в пісні Святослав Вакарчук, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов у територіальну оборону.
Нагадаємо, Ед Ширан випустив кліп, знятий у Києві до війни.