Вакарчук випустив нову пісню про Маріуполь / Фото - instagram.com

Український гурт "Океан Ельзи", лідером якого є Святослав Вакарчук, випустив пісню "Місто Марії". Пісня присвячена українським військовим, які захищають населений пункт у Донецькій області від російських окупантів. 

Композицію опублікували на YouTube та інших музичних майданчиках. 

"Присвячується захисникам Маріуполя - козацького міста Марії. Запис зроблено Океаном Ельзи на репетиції 21.04.2022", - сказано в описі. 

"Сонце зійшло над Азовом 

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною 

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин 

Мрію як нам буде знов добре з тобою", - співає в пісні Святослав Вакарчук, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов у територіальну оборону.

Нагадаємо, Ед Ширан випустив кліп, знятий у Києві до війни.

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