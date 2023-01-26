Шанувальники вже оцінили творчість улюбленої співачки.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила зворушливу пісню "Вотсап" про стосунки на відстані. Цю пісню вона написала у співавторстві з коханим Мішею Кацуріним і продюсером Ванею Клименко.

У цій чуттєвій пісні йдеться про те, як зараз дівчата налякані і що їм дуже потрібна підтримка коханих чоловіків.

"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", - співає Додо.

Пісня настільки зворушила шанувальників співачки, що вони залишили в коментарях безліч відгуків.

Що пишуть користувачі мережі

"Дякую за пісню. Мурашки шкірою від усіх спогадів"

"Боже яка душевна пісня, аж серце йокнуло під час прослуховування"

"Всі її пісні в саму душу"

"Ваші пісні ніби про моє життя. Дякую за контент в таку важку хвилину"

"Нове дихання у творчості дало нове кохання! І це прекрасно"

Нагадаємо, Måneskin випустили повну версію пісні Gasoline, в якій звернулися до Путіна.

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