Українська співачка Надя Дорофєєва випустила зворушливу пісню "Вотсап" про стосунки на відстані. Цю пісню вона написала у співавторстві з коханим Мішею Кацуріним і продюсером Ванею Клименко.
У цій чуттєвій пісні йдеться про те, як зараз дівчата налякані і що їм дуже потрібна підтримка коханих чоловіків.
"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", - співає Додо.
Пісня настільки зворушила шанувальників співачки, що вони залишили в коментарях безліч відгуків.
Що пишуть користувачі мережі
- "Дякую за пісню. Мурашки шкірою від усіх спогадів"
- "Боже яка душевна пісня, аж серце йокнуло під час прослуховування"
- "Всі її пісні в саму душу"
- "Ваші пісні ніби про моє життя. Дякую за контент в таку важку хвилину"
- "Нове дихання у творчості дало нове кохання! І це прекрасно"
Нагадаємо, Måneskin випустили повну версію пісні Gasoline, в якій звернулися до Путіна.