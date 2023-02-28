Артистки вразили своєю схожістю.

Українська реперка Alyona Alyona з початку повномасштабного вторгнення виступає на благодійних концертах на підтримку нашої країни. Цього разу вона прилетіла до Ізраїлю, де на одній сцені запалила з переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай.

Вони разом виконали хіт Alyona Alyona "Пушка". Цікаво, що Нетта заради цього виступу вивчила українську мову. Один з куплетів звучить в її виконанні.

"Розгойдали сцену в Тель-Авіві разом з Неттою. Хочете, щоб ми записали фіт? Як вам Нетта українською?" - поцікавилася у шанувальників українська знаменитість.

Відео дня

Як відреагувала мережа

"Дві Альони?"

"Вас клонували?"

"Круто"

"Ось це поворот"

"Шедеврально"

"Боже, як це круто. Я вас двох люблю"

Чим відома Alyona Alyona

Alyona Alyona пише реп з дитинства, проте для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада - другий відеокліп на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.

15 січня 2021 року стала володаркою призу глядацьких симпатій премії Music Moves Europe Talent Awards.

Крім того, у липні 2021 року виконавиця заявила про припинення співпраці з музикантами з Росії.

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