Українська реперка Alyona Alyona з початку повномасштабного вторгнення виступає на благодійних концертах на підтримку нашої країни. Цього разу вона прилетіла до Ізраїлю, де на одній сцені запалила з переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай.
Вони разом виконали хіт Alyona Alyona "Пушка". Цікаво, що Нетта заради цього виступу вивчила українську мову. Один з куплетів звучить в її виконанні.
"Розгойдали сцену в Тель-Авіві разом з Неттою. Хочете, щоб ми записали фіт? Як вам Нетта українською?" - поцікавилася у шанувальників українська знаменитість.
Як відреагувала мережа
- "Дві Альони?"
- "Вас клонували?"
- "Круто"
- "Ось це поворот"
- "Шедеврально"
- "Боже, як це круто. Я вас двох люблю"
Чим відома Alyona Alyona
Alyona Alyona пише реп з дитинства, проте для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада - другий відеокліп на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.
15 січня 2021 року стала володаркою призу глядацьких симпатій премії Music Moves Europe Talent Awards.
Крім того, у липні 2021 року виконавиця заявила про припинення співпраці з музикантами з Росії.