70-й ювілейний конкурс відбудеться на арені Вінер Штадтхалле у травні 2026 року.

Організатори "Євробачення" оголосили, що 70-й пісенний конкурс відбудеться у Відні. Місто прийматиме захід у травні 2026 року на найбільшій критій арені країни — Вінер Штадтхалле, повідомляє пресслужба конкурсу.

Чому саме Відень

Кілька австрійських міст, зокрема Грац, Інсбрук та Оберварт, претендували на право стати господарем конкурсу. Європейський мовний союз (EBU) пояснив, що Відень обрали завдяки розвиненій інфраструктурі, можливості прийняти тисячі гостей з усього світу та вигідному розташуванню у центрі Європи.

Австрійська телекомпанія ORF наголосила, що Відень є "не лише найпривабливішим з точки зору логістики, а й економічно".

Це вже третій раз, коли Відень стане містом-господарем "Євробачення":

у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з "Merci Cherie",

у 2015 році після тріумфу Кончіти Вурст з "Rise Like a Phoenix".

Перший півфінал відбудеться 12 травня 2026 року, другий — 14 травня, гранд-фінал — 16 травня.

Також заплановано шість генеральних репетицій. Список країн-учасниць буде оголошено пізніше.

Право на проведення конкурсу країна отримала після перемоги австрійського співака Джей Джея (Йоганнеса Пітча) у 2025 році з піснею "Wasted Love". Він випередив ізраїльського конкурсанта Юваля Рафаеля, отримавши 436 балів.

До участі в "Євробаченні" Джей Джей вже був відомий британській аудиторії завдяки шоу The Voice UK у 2020 році.

Директор конкурсу Мартін Грін заявив:

""Євробачення" дуже радіє, що Відень було обрано містом-організатором пісенного конкурсу 2026 року. Репутація Відня як одного з наймузичніших міст світу робить його ідеальним місцем для святкування 70-го ювілейного конкурсу".

"Євробачення-2026" - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" показав новий логотип, який присвячений 70-річчю шоу.

На зображенні можна помітити графічний елемент - "Серце-Хамелеон". Воно символічно складається з 70 шарів - по одному за кожен рік історії пісенного конкурсу. Він, за словами організаторів, адаптувався, як хамелеон, під особливості співаків, культуру їхньої країни, однак завжди залишався серцем конкурсу.

