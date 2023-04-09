Кількість російської музики стрімко зменшується.

УНІАН проаналізував рейтинги трьох популярних ресурсів для прослуховування музики в Україні - Spotify, Apple Music і YouTube Music. Через рік повномасштабної війни там все ще залишаються пісні російською мовою, проте їх всього кілька. Розповідаємо, що сьогодні в тренді.

Spotify

У десятку найбільш прослуховуваних артистів потрапили YAKTAK і SOBOL, Mayorova, Wellboy, Dorofeeva, Enleo, Skylerr, SadSvit, Kola, Hoizer і Quest Pistols.

Відзначимо, що композиція Наді Дорофєєвої "Щоб не було" протягом всього часу після прем'єри утримує лідируючі позиції в чартах.

Не втрачає популярності (або, скоріше, актуальності) лірична пісня Wellboy "Додому". Слухачі відзначають, що, перебуваючи далеко від дому така музика підтримує і додає сил.

Попри те, що українська версія пісні "Ты так красива" Quest Pistols вийшла ще у 2022 році, сьогодні її продовжують слухати. Тому в топ-10 популярних пісень від Spotify вона займає 10-е місце.

Apple Music

Топ-100 найбільш прослуховуваних композицій в Україні очолює YAKTAK і SOBOL з піснею "Погляд". У коментарях під кліпом на пісню в YouTube користувачі дякують за класну музику, під час прослуховування якої можна відволіктися від думок про війну.

На третє місце залетіла Потужна пісня "Хочеш" від Після Дощу, яку хлопці випустили трохи менше, ніж два тижні тому.

Також в рейтингу Майлі Сайрус з тим самим треком "Flowers", під який, здавалося б, тільки лінива не записала відео в Instagram або TikTok, Eat Your Young у виконанні Hozier, пісня "Провела екскурсію" від Parfeniuk, Державний - KRBK feat. $cream, "Незамінних" від Mayorova і "Чекає вдома" YAKTAK.

Варто відзначити, що в рейтингу десяти найпопулярніших композицій на Apple Music станом на квітень залишається дві композиції російською - MACAN - "ASPHALT 8" і "Каспийский груз" - "На белом".

YouTube Music

Перші дві позиції в рейтингу забирає YAKTAK - перше місце за пісню "Погляд", а друге - за композицію "Чекає вдома".

Трійку лідерів закриває потужна композиція від гурту "Антитіла" - "Фортеця Бахмут". До слова, кліп на пісню був знятий прямо на бойових позиціях. Як повідомили артисти, вони провели три дні поруч з військовими в мінусову температуру, щоб показати ці кадри, від яких мурашки по шкірі.

Також у десятці "Чуті гімн" Skofka, "Там у тополі" Артема Пивоварова та Насті Каменських. Каменських і Пивоваров заспівали разом з рамках авторського проекту Артема "Твої вірші, мої ноти". Як розповідав артист, його задумкою було популяризувати вірші відомих українських поетів, поклавши їх на музику і виконавши разом з іншими відомими артистами.

На шостій сходинці поточному рейтингу YouTube Music "Додому" Wellboy, на сьомій - "Провела екскурсію" Parfeniuk, на восьмій - "Ти щаслива будеш" Dima Prokopov, на дев'ятій - "Flowers" Майлі Сайрус.

Десятку лідерів закриває ще одна композиція, випущена в рамках проекту "Твої вірші, мої ноти" - це пісня "Думи" Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова.

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