Експерт з нерухомості розповів, що наявність цих рослин біля будинку може серйозно знизити його вартість або взагалі пошкодити конструкції.

Експерт з нерухомості назвав чотири вельми популярні рослини, які не слід садити біля будинку. За словами експерта, вони можуть завдати серйозної шкоди будинку.

Як пише Express, деякі рослини, за словами експерта з нерухомості Кевіна Барзегара, можуть "тихо руйнувати" конструкцію будинку. Від потрісканої цегляної кладки і парканів до пошкоджених водостоків - деякі рослини можуть стати причиною серйозних проблем.

"Я бачив, як нерухомість втрачала тисячі доларів у ціні через проблемні рослини. Те, що спочатку здавалося безневинним елементом саду, може перетворитися на жахіття, що вимагає дорогого ремонту і відлякує потенційних покупців", - пояснив Барзегар.

Він назвав 4 рослини, які в жодному разі не можна садити біля будинку.

Англійський плющ

Англійський плющ може мати чарівний вигляд, але, за словами експерта, це "один із найнебезпечніших шкідників":

"Його коріння проникає в найдрібніші тріщини і розростається, завдаючи серйозної шкоди цегляній кладці".

Видалення плюща - серйозна робота, але краще зробити її якомога раніше.

Замість цього плюща краще посадити кучеряві троянди або клематиси.

Бамбук

Багато хто віддає перевагу бамбуку, однак у нього одна з найбільш "агресивних" кореневих систем, яка швидко поширюється горизонтально під землею.

Експерт з нерухомості сказав: "Я бачив, як коріння бамбука розростається на кілька метрів від місця посадки. Воно проростає крізь бруківку, пошкоджує конструкції і може призвести до розтріскування фундаменту".

Після того, як бамбук вкорениться, його буде важко контролювати, оскільки коріння відновлюється з крихітних фрагментів, тому, якщо можливо, ліквідуйте його якомога швидше.

Японський горець

Ця інвазивна рослина - кошмар кожного домовласника, оскільки кредитори часто вважають нерухомість, заражену гірцем, високоризиковою.

"Японський горець може зробити вашу нерухомість практично непридатною для продажу. Я бачив, як через нього зривалися продажі і значно падала вартість будинків", - поділився досвідом Барзегар.

Експерт додав, що позбавлення від цієї рослини зазвичай займає роки і коштує дуже дорого.

Верби поруч із будинками

Посадка верби занадто близько до будинку може призвести до проблем. Коріння цього дерева активно шукає воду, прямуючи прямо до каналізації та труб.

"Коріння верби може простягатися на висоту до трьох разів більшу за висоту самого дерева. У десятиметрової верби коріння може поширюватися на 30 м, легко досягаючи підземних труб", - пояснив експерт.

Він порадив садити верби на відстані щонайменше 40 м від будівель або вибирати нижчі дерева, наприклад, японські клени.

