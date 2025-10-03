Віолетта Орлова

Вони зазначили, що занадто раннє обрізання цих рослин позбавить їх можливості пишно розквітнути навесні.

Осінь - ідеальний час для обрізки зів'ялих однорічних рослин, але є одна садова робота, яку не завжди слід виконувати восени - обрізка.

Як пише видання Realsimple, обрізку більшості дерев і кущів найкраще проводити в середині зими, коли рослини перебувають у стані спокою. Це знижує ймовірність пошкодження нових пагонів заморозками. А у рослин, що цвітуть навесні і влітку, осіння обрізка видаляє бутони, з яких наступного року розпустяться квіти.

Ось 7 рослин, які в жодному разі не можна обрізати восени:

Форзиція

Обріжте її восени, і наступної весни у вас не буде цвітіння, оскільки квіти з'являються на старих пагонах.

Щоб контролювати швидко зростаючий кущ, обрізайте його відразу після того, як він відцвів.

Азалії та рододендрони

Ці рослини належать до одного роду (рододендрон) і цвітуть на старих пагонах, які ростуть влітку. Найкращий час для обрізки - весна або початок літа, протягом 3-х тижнів після цвітіння. Осіння обрізка, особливо в теплих зонах морозостійкості, стимулює ріст нових, ніжних пагонів, які можуть бути пошкоджені зимовою погодою.

Плодові дерева

Незалежно від того, чи є у вашому саду яблуні, персики, груші, сливи або вишні, осінь - не найкращий час для їхньої обрізки. Річ у тім, що осіння обрізка видалить квіткові бруньки і знизить урожайність плодів.

Найкращий час для обрізки плодових дерев - кінець зими, коли дерева повністю перебувають у стані спокою. Осіння обрізка може завдати шкоди, яка приверне шкідників або хвороби, що може призвести до загибелі молодих дерев.

Гортензії

Старі деревноквітучі сорти - дуболиста, крупнолиста, гірська і плетиста - вже заклали бруньки для цвітіння наступного року, тому осіння обрізка залишить їх без квітів.

Їм слід проводити мінімальну обрізку (не більше третини висоти), щоб контролювати форму рослини відразу після в'янення квітів. У крайньому разі будь-яку обрізку слід зробити до кінця серпня.

Волотисті і гладкі гортензії ростуть на молодих пагонах, що з'являються навесні. Хоча їх можна обрізати восени, краще дочекатися настання холодів, коли рослина перейде в стан спокою.

Буддлея метеликоподібна

Після того, як квітки в'януть, а листя починає опадати, може виникнути спокуса обрізати цей кущ. Однак осіння обрізка може призвести до ослаблення пагонів, які загинуть від заморозків. Набагато краще дочекатися кінця зими і зрізати рослину не більше ніж наполовину.

Лоропеталум

Осіння обрізка видалить бутони, що зав'язалися, які розпустяться наступної весни. Зачекайте до наступної весни або початку літа, щоб позбутися непотрібних гілок або контролювати розмір куща.

Калина

Калина не потребує частої обрізки. Однак, якщо вам потрібно контролювати розмір куща, дочекайтеся його цвітіння, щоб обрізати приблизно третину висоти або ширини. Осіння обрізка зменшить кількість квіток і може призвести до зимового пошкодження.

Осінь - це піковий сезон для обрізки рослин. Це ідеальний час для видалення старих пагонів і надання рослинам потрібної форми. Плодові кущі виграють від проріджування, а багаторічники слід обрізати дощенту. Садівники розповіли, що потрібно обов'язково обрізати в жовтні.

