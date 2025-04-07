Дослідники називають з'ясовані факти досить шокуючими, але визнають, що в причинах явища треба розбиратися глибше.

Добре відомою є статистика, що близько половини шлюбів розпадаються, і в більшості випадків в перші кілька років після весілля. Але останнім часом почала зростати статистика пізніх розлучень – серед пар, які прожили разом по 20-30 років. Про це в статті для Forbes пише американський психолог Марк Треверс.

Згідно наукових досліджень, ще 40 років тому в західному світі на розлучення подавали лише 5 із 1000 пар у віці 50+ років. Однак останнім часом їх кількість подвоїлася. Ця зміна зацікавила науковців. І коли вони почали розбиратися в причинах, отримані дані відверто шокували, пише Треверс.

Так, в межах дослідження, результати якого опублікував Journal of Marriage and Family, вчені проаналізували дані понад 25,5 тисяч європейських гетеросексуальних пар у віці від 50 до 64 років, зібрані протягом 2004-2022 років. І виявилося, що причиною розлучень стала проблема здоров’я, яке різко погіршується якраз після 50 років.

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Дослідники побачили, що доки обидва партнера залишаються відносно здоровими, рівень розлучень відповідає показникам 40-річної давнини. Те саме, коли здоров’я чоловіка різко погіршується, але дружина залишається відносно здоровою.

Усе кардинально змінюється, якщо хворіє дружина, а чоловік залишається здоровим. Вивчення статистики показало, що вірогідність розлучення різко зростає, якщо дружина не може виконувати щоденні завдання через хворобу чи інші фізичні обмеження.

"Ці висновки свідчать про різкий дисбаланс у тому, як хвороба впливає на стабільність подружжя, що піднімає кілька проблемних питань щодо гендерних ролей, догляду та зобов’язань у подальших стосунках", – пише Марк Треверс.

За його словами, автори дослідження "самі визнають", що необхідно проводити подальші більш глибокі дослідження, щоб повністю зрозуміти "найдрібніші деталі цієї шокуючої моделі".

"Глибоко вкорінене очікування, що дружина завжди забезпечуватиме безперебійну роботу в домі, настільки вкорінене, що будь-яке відхилення від цієї ролі може сприйматися як розрив подружніх зв’язків або цілком законно вважатися таким", – пише журналіст.

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