Знання цих причин може допомогти вам не потрапити в сумну статистику.

Перш ніж зробити рішучий крок і сказати "так" повторному шлюбу необхідно знати відповідь на дуже важливе питання: "Чому другі шлюби так часто зазнають невдачі?".

Центри контролю захворювань виявили, що протягом п'яти років після першого розлучення приблизно 75% жінок і 80% чоловіків одружуються вдруге, пише Yourtango. Крім того, дані перепису населення США 2020 року показали, що 50% перших шлюбів і 60% других шлюбів закінчуються розлученням. При цьому багато пар, що вступають в шлюб вдруге, розлучаються менш ніж через вісім років.

Ніхто не одружується, думаючи, що розлучиться, але чому тоді статистика розлучень пар у другому шлюбі така висока? Коли ви дізнаєтеся причини невдачі других шлюбів, то зможете проявити ініціативу і не стати сумною статистикою.

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1. Спільне виховання дітей в таких сім'ях ускладнене

Коли у пари є діти від попередніх шлюбів, можуть виникнути проблеми з лояльністю та суперництвом. Ситуація погіршується, якщо у пари немає спільних дітей, які могли б їх пов'язувати.

2. Колишній партнер все ще може бути пріоритетом

У других шлюбах іноді пріоритетом як і раніше залишається колишній чоловік чи дружина, навіть якщо ним повинен бути новий партнер. Якщо нова пара не буде приділяти один одному пріоритетну увагу, виникнуть сварки.

Деякі екс-дружини чи екс-чоловіки можуть заздрити вашим новим стосункам і спробувати зробити або сказати щось, щоб саботувати їх.

3. Є причини

Якщо ваш перший шлюб закінчився розлученням через роман у партнера, ця проблема може вплинути і на другий шлюб. Наприклад, вам буде важче довіряти новому партнеру і ви будете побоюватися, що новий чоловік зробить точно такий же проступок.

4. Проблеми з грошима

Гроші є основним джерелом конфліктів у других шлюбах. Вам потрібно буде обговорити, чи платите ви аліменти і на дитину, і як це вплине на ваші фінансові ресурси.

5. Ви швидше помічаєте ознаки, що щось не так

Часто, коли ви розлучилися один раз, ви швидко можете помітити ознаки того, що другі стосунки не складаються. І, можливо, у вас виникає все менше бажання давати своєму партнеру додаткові шанси перестати зраджувати, пити, грати в азартні ігри або кричати.

6. Ви не подолали негативних почуттів

Якщо ви або ваш партнер відчуваєте багато негативних почуттів щодо першого шлюбу, таких як гнів, образа, ненависть, вам слід попрацювати над цими почуттями, щоб не допустити їх у другі стосунки. Ці негативні почуття можуть зіпсувати вашу точку зору, ставлення та думки про партнера.

7. Ви можете не помітити щось через звичку

Доктор стен Таткін в книзі Wired for Dating пояснив, що якщо ви приведете на зустріч з партнером свого близького друга або родича, думці якого довіряєте, то зможете потім попросити його оцінити вашого кандидата в чоловіки/дружини. Зазвичай така оцінка об'єктивна і здатна відкрити вам очі на справжній стан речей.

8. Ви на підйомі

Іноді люди вступають у нові стосунки, щоб позбутися болю після розлучення. Але суть полягає в тому, що якщо ви не витратите час на зцілення або роздуми про свій перший шлюб, то ці стосунки також можуть не тривати довго.

9. Ви боїтеся залишитися одинокими

Страх залишитися наодинці або смуток через те, що ви самотні - це справжні почуття, і з ними потрібно звертатися до друзів, в групу підтримки при розлученні або до терапевта.

Почуття самотності не є вагомою причиною для вступу в шлюб, але може виявитися причиною, по якій розвалиться ваш другий шлюб.

10. Ви схильні звинувачувати

Якщо ви звинуватили колишнього у всіх проблемах вашого шлюбу і не взяли на себе жодної відповідальності, ви, ймовірно, в кінцевому підсумку звинуватите в тих же проблемах і нового партнера.

Звинувачення партнера і нездатність усвідомити свою роль в проблемах у відносинах призведе до розлучення.

Знання того, чому другі шлюби так часто зазнають невдачі, гарантує, що ви не повторите ті самі помилки, що і в першому шлюбі. Не будьте статистикою. Пам'ятайте про ці ознаки, щоб ваш другий шлюб вдався і ви прожили разом багато щасливих років.

Дивна поведінка партнерів

Одного разу жінка змусила чоловіка втекти з побачення через вікно в туалеті. Побачення перетворилося на кошмар, коли справа дійшла до замовлення страв у кафе.

Також був випадок коли весілля закінчилося катастрофою. Для однієї нареченої її великий день був повністю зіпсований, коли її новий чоловік зробив дивний і неповажний вчинок.

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