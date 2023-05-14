11 травня відбувся фінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Свої номери показали представники 26 країн. І якщо Швеція перемогла, то Німеччина опинилася внизу турнірної таблиці.
Згідно з оцінками національного журі різних країн, Швеція отримала 340 балів, на другому місці Ізраїль з результатом в 177 балів, а закриває трійку лідерів Італія - 176 балів.
Четверту сходинку посіла Фінляндія. Журі поставило епатажному Käärijä 150 балів. П'ятою в турнірній таблиці опинилася Естонія - 146 балів.
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Які оцінки поставило журі учасникам Євробачення
- Австралія - 130 балів
- Бельгія - 127 балів
- Австрія - 104 бали
- Іспанія - 95 балів
- Чехія - 94 бали
- Литва - 81 бал
- Вірменія - 69 балів
- Кіпр - 68 балів
- Швейцарія - 61 бал
- Україна - 54 бали
- Франція - 54 бали
- Норвегія - 52 бали
- Португалія - 43 бали
- Словенія - 33 бали
- Молдова - 20 балів
- Албанія - 17 балів
- Велика Британія - 15 балів
- Сербія - 14 балів
- Польща - 12 балів
- Хорватія - 11 балів
- Німеччина - 3 бали
Нагадаємо, сумарно український гурт TVORCHI у фіналі Євробачення отримав 243 бали. Таким чином він посів шосте місце в турнірній таблиці.