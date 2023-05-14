Рок-група Lord of the Lost отримала всього три бали.

11 травня відбувся фінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Свої номери показали представники 26 країн. І якщо Швеція перемогла, то Німеччина опинилася внизу турнірної таблиці.

Згідно з оцінками національного журі різних країн, Швеція отримала 340 балів, на другому місці Ізраїль з результатом в 177 балів, а закриває трійку лідерів Італія - 176 балів.

Четверту сходинку посіла Фінляндія. Журі поставило епатажному Käärijä 150 балів. П'ятою в турнірній таблиці опинилася Естонія - 146 балів.

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Які оцінки поставило журі учасникам Євробачення

Австралія - 130 балів

Бельгія - 127 балів

Австрія - 104 бали

Іспанія - 95 балів

Чехія - 94 бали

Литва - 81 бал

Вірменія - 69 балів

Кіпр - 68 балів

Швейцарія - 61 бал

Україна - 54 бали

Франція - 54 бали

Норвегія - 52 бали

Португалія - 43 бали

Словенія - 33 бали

Молдова - 20 балів

Албанія - 17 балів

Велика Британія - 15 балів

Сербія - 14 балів

Польща - 12 балів

Хорватія - 11 балів

Німеччина - 3 бали

Нагадаємо, сумарно український гурт TVORCHI у фіналі Євробачення отримав 243 бали. Таким чином він посів шосте місце в турнірній таблиці.

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