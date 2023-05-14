Ведучі Євробачення оголосили результати конкурсу / скріншот

11 травня відбувся фінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Свої номери показали представники 26 країн. І якщо Швеція перемогла, то Німеччина опинилася внизу турнірної таблиці.

Згідно з оцінками національного журі різних країн, Швеція отримала 340 балів, на другому місці Ізраїль з результатом в 177 балів, а закриває трійку лідерів Італія - 176 балів.

Четверту сходинку посіла Фінляндія. Журі поставило епатажному Käärijä 150 балів. П'ятою в турнірній таблиці опинилася Естонія - 146 балів.

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Які оцінки поставило журі учасникам Євробачення

  • Австралія - 130 балів
  • Бельгія - 127 балів
  • Австрія - 104 бали
  • Іспанія - 95 балів
  • Чехія - 94 бали
  • Литва - 81 бал
  • Вірменія - 69 балів
  • Кіпр - 68 балів
  • Швейцарія - 61 бал
  • Україна - 54 бали
  • Франція - 54 бали
  • Норвегія - 52 бали
  • Португалія - 43 бали
  • Словенія - 33 бали
  • Молдова - 20 балів
  • Албанія - 17 балів
  • Велика Британія - 15 балів
  • Сербія - 14 балів
  • Польща - 12 балів
  • Хорватія - 11 балів
  • Німеччина - 3 бали

Нагадаємо, сумарно український гурт TVORCHI у фіналі Євробачення отримав 243 бали. Таким чином він посів шосте місце в турнірній таблиці.

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