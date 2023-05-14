TVORCHI посіли шосте місце на конкурсі.

Гранд-фінал Євробачення-2023 став наймасштабнішим шоу за останній час. Цього року Україну представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of steel.

За підсумками голосування представники України отримали сумарно 243 бали, завдяки чому опинилися на шостому місці в турнірній таблиці. Журі різних країн світу поставили TVORCHI 54 бали, а глядачі - 189.

Варто відзначити, що єдина країна, яка оцінила Україну найвищим балом виявилася Чехія. Національне журі Чехії поставило нам 12 балів.

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А ось українське журі поставило Чехії всього 7 балів. А 12 балів Олександр Фоззі Сидоренко, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та Євген Хмара віддали Швеції.

Хто переміг на Євробаченні-2023

Переможницею Євробачення цього року стала Loreen зі Швеції. Вона отримала найвищий бал - 583. Співачка стала першою в історії жінкою, яка двічі перемагала в цьому конкурсі. У 2012 році співачка вже забирала кубок переможця з піснею Euphoria.

На другому місці на Євробаченні-2023 опинилася Фінляндія, на третьому - Ізраїль.

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