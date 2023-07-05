Він приєднався до артистів балету в місцевому театрі.

Захисник України Олександр Будько з позивним "Терен" виступив у театрі в Каліфорнії. Він з'явився в кінці вистави "Жизель" і виступив разом з артистами балету.

Наприкінці постановки вони всі разом заспівали гімн України, піднімаючи жовто-сині прапори із закликом зупинити війну в нашій країні. У цей момент глядачі встали і з завмиранням серце дивилися на артистів. Пізніше вони почали голосно аплодувати.

Фотографіями з цієї події поділився російський, український, данський і американський соліст балету і балетмейстер Олексій Ратманський, який вже багато років живе в США і активно засуджує агресію Росії проти України.

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"Після вистави на сцену вийшов український солдат Олександр Будько, який втратив ноги в боях за свій народ, і разом з усією трупою виконав танець. Важко стримати сльози. Потім ми всі співаємо гімн. Гроші підуть на гуманітарну допомогу в Україні. Я так вдячний всім причетним! Слава Україні", - написав Ратманський у соцмережах.

Відомо, що "Терен" родом з Рівного. На початку повномасштабного російського вторгнення він вступив до лав ЗСУ і відважно пішов захищати Україну на фронті. Однак останнім часом він перебуає в США. Йому будуть робити протезування після втрати ніг.

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