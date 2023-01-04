Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - Наталія Єгорова - стала учасницею німецьких "Танців з зірками".
Відомо, що жінка останні кілька років живе в Німеччині, а зараз вирішила долучитися до танцювального проекту.
Однак не всі користувачі мережі задоволені рішенням Наталії, бо бачать в цьому політичний підтекст.
Реакція мережі на участь Наталії Єгорової в "Танцях з зірками"
- "Шоу стає політичним"
- "У її країні триває війна, і вона танцює свій останній танець. Але девізом, мабуть ,буде "Я танцюю проти війни""
- "Вибір танцюристів цього року мене розчарував"
Варто зазначити, що у багатьох німців неоднозначна позиція щодо війни в Україні. Деякі з них навіть запропонували запросити на шоу росіян:
"Це має бути чудово для танцюристів, народжених у Росії, яким доводиться слухати, яке "лайно" у них на батьківщині? І, напевно, всі повинні позитивно відгукуватися про Україну. Я вважаю все це надзвичайно критичним і нечутливим! Нагадую, що в цій війні гинуть і багато молодих російських людей. Я дуже розчарований".
Нагадаємо, раніше екс-дружина Віталія Кличка блиснула ідеальними формами в спортивному одязі.