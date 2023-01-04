Наталія Єгорова боротиметься за перемогу в німецькому форматі шоу.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - Наталія Єгорова - стала учасницею німецьких "Танців з зірками".

Відомо, що жінка останні кілька років живе в Німеччині, а зараз вирішила долучитися до танцювального проекту.

Однак не всі користувачі мережі задоволені рішенням Наталії, бо бачать в цьому політичний підтекст.

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Реакція мережі на участь Наталії Єгорової в "Танцях з зірками"

"Шоу стає політичним"

"У її країні триває війна, і вона танцює свій останній танець. Але девізом, мабуть ,буде "Я танцюю проти війни""

"Вибір танцюристів цього року мене розчарував"

Варто зазначити, що у багатьох німців неоднозначна позиція щодо війни в Україні. Деякі з них навіть запропонували запросити на шоу росіян:

"Це має бути чудово для танцюристів, народжених у Росії, яким доводиться слухати, яке "лайно" у них на батьківщині? І, напевно, всі повинні позитивно відгукуватися про Україну. Я вважаю все це надзвичайно критичним і нечутливим! Нагадую, що в цій війні гинуть і багато молодих російських людей. Я дуже розчарований".

Нагадаємо, раніше екс-дружина Віталія Кличка блиснула ідеальними формами в спортивному одязі.

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