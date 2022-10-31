28 жовтня в ефірі показали перший епізод нового сезону з Олександром Топольським.

Головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський відповів на деякі питання підписників після виходу першого епізоду шоу. Так, чоловік зізнався, що одна з претенденток на його серце дуже вразила своїм подарунком.

Йдеться про 27-річну Юлю, яка приготувала для холостяка голубці. Про це Топольський згадав у своєму Instagram-блозі, відповідаючи на запитання шанувальників.

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"Голубцям від Юлі був дуже радий, тому що мені рідко вдається поїсти домашнього. Це було начебто і просто, але з душею", - написав Алекс.

Холостяк-12: подробиці про проект

Проект знімали ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну і планували випустити навесні 2022 року. Але через напад Росії прем'єру відклали на невизначений термін.

Восени творці шоу заявили, що вважають за необхідне показати відзнятий матеріал саме зараз, щоб хоч якось підтримати глядачів і показати їм не тільки війну, а й любов.

Попередньо "Холостяк" хотіли пустити в ефір наприкінці вересня, але за кілька годин до прем'єри з'ясувалося, що його не покажуть з виробничих причин. 28 жовтня перша серія все-таки вийшла, проте отримала хвилю хейту через не дуже вдалий дубляж на українську мову.

Нагадаємо, в мережі розсекретили переможницю "Холостяка-12".

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