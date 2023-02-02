Катя Лозовицька висловилася у своєму блозі.

Переможниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Катя Лозовицька відреагувала на заяви Алекса Топольського про їхні стосунки і розставання.

На своїй сторінці в Instagram вона попросила шанувальників більше не надсилати їй посилання на останнє інтерв'ю Топольського, в якому він сказав, що через місяць після проекту розлучився з Катею і відкрив завісу їхнього інтимного життя.

Також він тоді сказав, що саме він був ініціатором їхнього розриву. Та й взагалі, за його словами, він зробив неправильний вибір, адже більше йому подобалася Саша Мудра, поруч з якою у нього горіли очі.

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Лозовицька не втрималася і висловилася про ганебний вчинок Топольського:

"Друзі, можете мене не відзначати на новому інтерв'ю самі знаєте кого. За тими нарізками, які я бачила – новий потік брехні і лицемірства. Навіть не хочу витрачати час і дивитися повну версію. Розчарувань з мене досить".

Стосунки Каті Лозовицької та Алекса Топольського

На пост-шоу "Життя після проекту" вони розповіли, що були разом після шоу всього місяць. Разом вони не жили, але періодично зустрічалися. Також у них був секс, але Алексу не вистачало пристрасті.

Пізніше він сказав, що розчарований у Каті, адже вона спробувала хайпанути на ньому, зробити так, щоб його критикували.

Відомо, що "холостяк" намагався відновити стосунки з Сашею Мудрою, але дівчина йому відмовила. У підсумку він почав писати їй гидоти, за що вона його заблокувала.

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