У фіналі за перемогу боролися Валерія Матрохіна та Ольга Рябенко.

У суботу, 30 грудня, відбувся фінал кулінарного шоу "МастерШеф-12". За правилами проекту, у фіналі двоє учасників повинні були приготувати три страви однієї концепції. Їм дали три години для приготування закуски, основної страви та десерту.

Варто відзначити, що обидві фіналістки, Валерія Матрохіна та Ольга Рябенко, вразили суддів проекту своїми стравами. Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-Браво і Ольга Мартиновська були в захваті від приготованих страв.

Однак перемогти вдалося все ж одній. Переможницею 12 сезону шоу "МастерШеф" стала Валерія Матрохіна.

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Дівчина зазначила, що для неї це було зовсім несподівано.

"Я не вірила взагалі. Для мене "МастерШеф" – це школа життя, випробування, шанс, можливість, плацдарм, розгін, який я набрала і готова з цього трампліну злетіти і летіти далі", - висловилася Матрохіна.

До слова, Матрохіна - хореограф. Вона викладає бальні танці для дітей. Готувати вона почала в 17 років, а на шоу прийшла в 24 роки.

Нагадаємо, раніше суддя "МастерШеф" прокоментував чутки про роман з Мартиновської.

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