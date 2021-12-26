Переможець отримав грошовий приз та можливість навчатися в одній з найкращих кулінарних шкіл світу.

На каналі СТБ вийшов фінальний випуск кулінарного шоу "МастерШеф", за результатами якого стало відомо ім'я переможця.

Читайте такожСтало відомо, хто переміг у шоу "Екси" (фото)За рішенням суддів переможцем 11-го сезону став 29-річний Богдан Шинкарьов з Харкова. Учасник виграв 300 тисяч гривень й навчання в одній із найкращих кулінарних шкіл світу - Le Cordon Bleu у Парижі.

"Я хотів щось веселе вигадати, якось креативно підписати, у своєму стилі. Але на думку спадають лише слова подяки. Друзі, дякую всім тим, хто підтримав, стільки приємних слів я отримав у коментарях та в особисті повідомлення за час проекту! То вже була маленька перемога!" - написав Шинкарьов в Instagram.

У фінальному змаганні він виборов звання найкращого в Україні кулінара-аматора у Світлани Ткаченко та Владислава Якимця.

Богдану 29 років, він родом він із Харкова. Він - професійний гравець у покер, раніше грав у КВК.

Довідка. "МастерШеф" — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ. Шоу під назвою MasterChef вперше з'явилося у Великій Британії; адаптовані шоу виходять також у низці країн світу.

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