Проголосувати за Україну можна двома способами.

13 травня відбудеться гранд-фінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Україну в цьому році представляє група TVORCHI. І саме сьогодні ми дізнаємося ім'я переможця.

В кінці фіналу журі з різних країн і прості люди зможуть віддати свої голоси за фаворита. Варто зазначити, що в першому півфіналі Україна не могла голосувати. Таку можливість їй надали тільки в другому півфіналі.

Однак у гранд-фіналі ми все ж зможемо віддати свій голос за улюбленого артиста. При цьому українці, які в даний момент перебувають на території батьківщини, не зможуть проголосувати за TVORCHI. Це можуть зробити тільки ті українці, які перебувають на території інших країн.

Відео дня

Для цього вам потрібно скористатися картою місцевого оператора і відправити SMS з номером 19 або зателефонувати на вказаний номер на інфографіці нижче.

Якщо ж ви хочете проголосувати за іншого фаворита, то можете відправити номер свого фаворита на 7576.

Нагадаємо, раніше було оголошено порядок виступів учасників Євробачення у фіналі.

Вас також можуть зацікавити новини: