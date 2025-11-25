Деякі виконавці вже брали участь у відборах, акцентувала співачка.

Музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення-2026", співачка Джамала висловилася про артистів, які не вперше змагатимуться за право представляти Україну на конкурсі.

"Цього року для себе я відкрила дуже багато нових артистів, яких уже не терпиться показати. І навіть тих, кого ви вже знали. Але оскільки конкурс пісні, а не виконавця, - головне саме твір. Часто існують упередження, мовляв, вони вже були на цій арені. Але якщо артист приносить якісну, сильну пісню, що з цим робити? Вибирати", - написала Джамала у своєму Instagram.

На її думку, те, що деякі виконавці вже брали участь у відборах або мають впізнаваність, нічого не означає саме по собі.

"Важливо тільки одне - чи буде їхня пісня / виступ гідним бути в шортлисті... На нас чекає багато роботи з піснями: відточування майстерності, пошук правильної форми, іноді зміна слів. Але всі разом уже в лютому, сподіваюся, ми оберемо найкращого", - додала співачка.

Вона також поділилася, що за ці майже три місяці прослухала 451 заявку й обирала тих, кого могла б бачити не просто на Нацвідборі, а вже на самому Євробаченні: "Ми з командою Суспільного під час голосування дискутували, іноді навіть сперечалися, але вся комісія вразила компетентністю".

"Євробачення-2026" - що повідомлялося

Нагадаємо, як писав УНІАН, напередодні український мовник "Суспільне" оголосив учасників Національного відбору на "Євробачення-2026". У лонглисті значаться як учасники минулих відборів, так і нові артисти.

Зокрема, підтвердилися чутки про участь Jerry Heil, яка представляла Україну на "Євробаченні-2024" в дуеті з Alyona Alyona. Також на сцену Нацвідбору повернуться KHAYAT, LAUD, гурт MOLODI та солістка Go_A Катерина Павленко, щоправда, тепер із сольним проєктом Monokate.

