На учасників чекає так званий "тиждень лузера".

У неділю, 30 листопада, вийде 10-й випуск реаліті-шоу "Зважені та щасливі". Як повідомили у пресслужбі проєкту, цей випуск - один із найнапруженіших у сезоні.

"На учасників чекає так званий "тиждень лузера" - період, коли кожен може стати мішенню і одночасно довести, що недооцінювати його було помилкою", - ідеться в повідомленні.

"Зважені та щасливі" - 10 випуск

За інформацією організаторів проєкту, спочатку учасники повинні будуть визначити серед себе найслабшого - того, хто отримає "чорну мітку". У володаря мітки буде шанс відповісти команді та навіть передати її іншому - якщо зуміє перемогти в спеціальному конкурсі.

Відео дня

"Цього тижня на "Зважених" відбудуться справжнісінькі дикі перегони - забіг із природними та штучними перешкодами. Складний маршрут випробовуватиме не лише фізичну силу, а й витривалість, характер і здатність не здаватися, навіть коли здається, що більше немає сил", - додали організатори.

Зазначається, що боротьба за те, щоб не стати лузером, триватиме і на тренуваннях. А кульмінацією стане битва лузерів - поєдинок, після якого той, хто програє, піде на зважування з чорною міткою і матиме критичний антибонус +2 кг.

"Найслабший цього тижня ризикує найбільше, а найсильніший зможе довести, що здатен вирватися вперед навіть у безнадійній ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що з шоу "Зважені та щасливі" учасника вигнали зі скандалом.

Вас також можуть зацікавити новини: