Варвару Кошову засипали компліментами.

Дочка українського коміка Євгена Кошового - Варвара - оприлюднила у своєму Instagram нову фотографію.

Дівчина зробила селфі, де крупним планом видно її обличчя. Варя нанесла легкий макіяж - нафарбувала брови, вії і губи нюдовою помадою. Варто відзначити, що 14-річна дівчинка на знімку виглядає старше своїх років.

При цьому шанувальники засипали її компліментами. Вони написали в коментарях під фото, що Кошова дуже красива.

"Бог тебе красою точно не обділив", "Я тобою надихаюся", "Сяє яскравіше сонця", "Богиня", "Дуже красива", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, Варвара Кошова - дочка Євгена Кошового і Ксенії Кошової. Відомо, що дівчина займається танцями, вокалом. Вона брала участь у багатьох шоу, серед яких "Голос країни. Діти" і "Розсміши коміка".

Зараз Варя знаходиться в Болгарії, куди її відвезли, рятуючи від жахів війни в Україні.

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