Іванна вирішила взяти прізвище чоловіка.

Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин одружився зі своєю коханою Іванною, яка вагітна первістком й має народити вже у січні.

Про радісну подію новоспечене подружжя повідомило на своїй сторінках в Instagram.

Читайте такожВагітна наречена Сасанчина вже вшосте потрапила до лікарні"А знаєте, що це означає? Це означає, що ми тепер офіційно чоловік і дружина. Тому він такий щасливий", - сказала дівчина й показала свідоцтво про шлюб.

А сам Роман сказав, що цей день вони проведуть у спокійній сімейній атмосфері, до них ще прийдуть друзі. "Я не шкодую, тому що моє життя переходить на новий етап. Я сподіваюся, що все буде набагато краще й цікавіше", - заявив хлопець.

Стосунки Сасанчина та Іванни: що відомо

Через рік стосунків, навесні 2021-го, Роман освідчився Іванні, на сьогодні вони живуть разом у квартирі, яку хлопець отримав за перемогу на шоу "Голос країни".

Пізніше стало відомо про те, що пара чекає на первістка. За їхніми словами, вони чекають на донечку.

Участь Сасанчина у шоу "Голос країни"

Роман Сасанчін став переможцем 10 сезону шоу "Голос країни".

Під час сліпих прослуховувань Сасанчін виконав пісню Алесандро Сафіни Luna Ти. До нього повернулися відразу всі тренери. Як наставника хлопець обрав Тіну Кароль.

У суперфіналі Роман виконав дві пісні - Цвіте черешня і Luna Ти. Виступи Романа принесли йому максимальну кількість голосів від глядачів.

Автор: Ольга Робейко