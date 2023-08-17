У хлопчика виявили стоматит.

Дружина українського артиста Віктора Павліка - Катерина Репяхова - розповіла, що вчора її ранок почався не з кави, а з походу до педіатра. Вночі у їхнього дворічного сина Михайла підскочила температура.

Температура під 40 градусів і більше ніяких симптомів стали приводом для занепокоєння зіркового подружжя, тому вже вранці вони відвезли дитину в клініку.

Лікар обстежив дитину і повідомив, що у Михайла стоматит (запалення порожнини рота і губ, - УНІАН).

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"До садка Міша так часто не хворів. Це факт. Але зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше він познайомиться з усіма вірусами - тим краще", - написала Репяхова.

Лікар призначила дитині лікування, і вже зовсім скоро йому стало краще. Температура у Міші пройшла. Однак через якийсь час все повторилося.

В результаті Репяхова повідомила, що вони будуть здавати аналіз сечі, щоб виключити інші інфекції.

Нагадаємо, Віктор Павлік перенесе серйозну операцію.

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