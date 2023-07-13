У нього виявили проблеми з серцем.

Відомий український музикант Віктор Павлік перенесе операцію. Дружина артиста, Катерина Репяхова, розповіла, що у нього виявили серцеву ваду.

Вона показала фрагмент листування з Павліком. У ньому музикант ошелешив дружину несподіваною новиною. Виявилося, що він може померти.

"Ходжу під ризиком раптової смерті. Набуте за життя. Так сказав лікар. Операція неминуча", - написав Павлік своїй дружині.

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Сама Репяхова зазначила, що відкидає погані думки. Вона вірить у те, що усе буде добре. Окрім цього, дружина Павліка навіть планує народити від нього ще одну дитину. Репяхова хоче доньку.

"Щодо чоловіка. В мене передчуття, що все у нього буде добре. І він переживе ще усіх вас. І в нас ще буде донечка. Не вірю в погане", - зазначила Репяхова.

Окрім цього, дружина Павліка розповіла, що артист народився з вадою серця. Втім, вони про це не знали. Репяхова запевнила, що після операції, яку вже заплановано на осінь, музикант буде жити, ніби у нього й ніколи не було такої проблеми.

"З віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан. Після цього далі буде жити повноцінне життя, як його однолітки без такої проблеми", - написала Репяхова.

Віктор Павлік - останні новини

Нещодавно Павлік разом з дружиною потрапив у скандал. Його обраниця похвалилася тим, що музикант може їздити по Південному мосту у Києві, який закрито для проїзду приватного транспорту з червня минулого року. Репяхова наголошувала, що це "задоволення" - не для усіх. Згодом військові поставили на місце Павліка і його дружину.

Трохи згодом стало відомо, що Павлік потрапив до лікарні. Артист поскаржився на погане самопочуття після походу в баню.

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