Пара була разом три роки.

Внучка української співачки Софії Ротару - Соня Євдокименко - розлучилася зі своїм хлопцем. Такі чутки з'явилися після того, як дівчина відписалася від свого коханого в соціальних мережах і видалила всі фотографії з ним.

Однак варто відзначити, що IT-підприємець зі списку Forbes Андрій Жданов поки ще стежить за Євдокименко в Instagram.

Можливо, на їхні стосунки вплинула відстань. Відомо, що 22-річна Соня живе в США, а 35-річний Жданов перебуває у Великій Британії.

Відео дня

До слова, пара почала зустрічатися в 2020 році. Про це стало відомо з їхніх соцмереж, де вони ділилися спільними фото і відео. На кадрах було помітно, що пара закохана.

Варто відзначити, що ні Соня, ні Денис ніяк не коментують свої стосунки. Водночас Євдокименко продовжує вести активне життя. Вона знімається у фотосесіях і ділиться новими знімками з шанувальниками.

Чим відома Соня Євдокименко

Соня Євдокименко - українська модель. З підліткового віку брала участь в показах, знімалася для глянців. Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфорд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі.

Крім того, дівчина підтримує Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

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