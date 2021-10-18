Шеф-кухар не бачився зі своєю мамою майже рік.

Відомий шеф-кухар і беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво рідко ділиться зі своїми шанувальниками сімейними фото. Однак цього разу вирішив усіх познайомити зі своєю мамою, з якою не бачився близько року.

Він на своїй особистій сторінці в Instagram показав зворушливе фото.

Читайте такожІрина Білик планувала народження доньки, але передумала: співачка назвала причину (відео)49-річний кулінар понад десять років живе і працює в Україні. Він зізнається, що сумує за батьківщиною (Колумбія, — УНІАН). Так, Сьогодні, 18-го жовтня, він показав свою маму, яка спеціально приїхала до нього в Київ.

"До мене приїхала мама. Я не бачив її майже рік, і тепер дуже щасливий, що вона поруч", — розповів ресторатор.

Крім того, вони вирішили приготувати на сніданок традиційне Колумбійське блюдо.

Ектор Хіменес-Браво: особисте життя

Особисте життя цього харизматичного шеф-кухаря давно хвилює сотні тисяч прихильниць. У 2011 році у нього був роман з колишньою учасницею реаліті-шоу "Холостяк". Також журналісти підозрювали його у відносинах зі співачкою Наталією Могилевською, проте незабаром вони зізналися, що між ними виключно дружба.

На початку серпня він опублікував фото зі своєю коханою. Схоже, Ектор Хіменес-Браво щасливий і не самотній, але розкривати ім'я своєї обраниці не планує.

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Автор: Каролина Гайдук