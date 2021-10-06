Анна Добриднєва відкрила завісу свого особистого життя.

Українська співачка, екс-солістка групи "Пара Нормальних" Анна Добриднєва в програмі ЖВЛ розповіла, що її колишній цивільний чоловік був абьюзером.

За її словами, він всіляко вселяв їй, що вона нікому не потрібна. А також говорив, що спів - це не її. При цьому сама Аня до останнього вірила, що у них буде щаслива сім'я і вона зможе народити коханому дітей.

"Він акуратно вселяв, що я нікому не потрібна, крім нього. Зараз я розумію, що це абьюз чистої води. Потім відчула агресію на свою адресу дуже сильну і я просто звалила", - розповіла артистка.

Також Добриднєва додала, що досі мріє про трьох діток, з якими проводитиме вечори біля каміна.

"Троє дітей, вечори біля каміна, коти і собаки – ось це для мене важливо", – підсумувала Добриднєва.

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Анна Добриднєва з 2014 року активно працює над сольним проектом "Анна Добриднєва". Пісні та кліпи Анни Добриднєвої активно ротуються на радіо і телебаченні України та країн пострадянського простору. Авторські сингли "Пасьянс" і "Метелик" стали офіційними саундтреками до популярного серіалу "Молодіжка-2". Авторський сингл "Не відпускай" став офіційним саундтреком до серіалу "Гра в долю".

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Автор: Діана Могилєвич