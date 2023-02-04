Сімейна пара вже готує сина до появи братика або сестрички.

Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон і Роуз Леслі стануть батьками вдруге. Пара, чий роман закрутився під час зйомок, разом вже кілька років.

На вечірньому шоу Джиммі Феллона актор розповів про дворічного сина. За словами Харінгтона, малюк росте розумним хлопчиком, також він любить оплески і похвалу. Однак зіркова пара не хоче, щоб їхній спадкоємець побудував кар'єру в кіно, тому вони намагаються не заохочувати його прагнення до творчості.

Найбільшим потрясінням для дитини, зазначив Харінгтон, стане те, що скоро у нього з'явиться братик або сестричка. Актор приголомшив ведучого шоу, адже раніше він та його дружина не повідомляли про радісну новину.

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За словами Харінгтона, він дуже хвилюється. Друга дитина, вважає актор, сприймається вже не так, як перша. Однак він все одно радий і чекає на появу малюка.

Сімейна пара вже готує сина до появи братика або сестрички. Коли Роуз Леслі показує на свій животик і каже, що всередині "мамин малюк", то її син не повністю все розуміє і думає, що в його животі теж росте дитина.

Нагадаємо, два роки тому Киту Харінгтону довелося брати паузу у своїй кар'єрі. Він розповідав про проблеми з психікою.

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