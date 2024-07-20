Відома українська акторка театру і кіно, зірка серіалів "Папік" та "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька неабияк налякала своїх підписників. Знаменитість потрапила в лікарню.
У своєму Instagram зірка опублікувала кадр з лікарняної палати. Петрожицька опинилася під крапельницею. Вона не стала розкривати подробиць, що стало причиною погіршення її самопочуття, але зазначила, що вже все минулося.
Наразі акторці краще, її вже відпустили з клініки і вона відпочиває вдома. Зірка подякувала шанувальникам за турботу та слова підтримки і попросила не перейматися за її стан.
На додаток, артистка наголосила на важливості вчасно проходити обстеження та слідкувати за своїм організмом. Дар'я закликала підписників дбати про своє здоров'я.
"Дякую за підтримку. Я вже вдома, мене відпустили. Дякую всім, хто мені писав і пише. Все гаразд зі мною. Не буду вдаватися в подробиці. Проте скажу, бережіть своє здоров'я та не затягуйте. Здоров'я – це важливо. Особливо, коли півень клюне в сраку, то буде важче. Мирного неба всім, а я буду відпочивати", – розповіла Петрожицька.
Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла, як їй вдається підтримувати стосунки з коханим на відстані.