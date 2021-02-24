Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський останнім часом часто дають привід для чуток про їхній роман. Так, в день народження Полянського пара обмінялася каблучками з дорогоцінного металу з чорним діамантом.
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Про це повідомляють "Факти" з посиланням на програму "Зірковий шлях".
"Я запропонувала разом піти на ювелірний майстер-клас. Там самі зробили каблучки і подарували їх один одному", - сказала Аліна.
При цьому вони не розповіли, які стосунки їх пов'язують. Але під час інтерв'ю Роман обіймав Аліну і з трепетом поправляв її волосся.
Крім того, в Instagram Роман опублікував фото, на якому уважні фанати помітили ногу Аліни. А також під час одного з прямих ефірів вони побачили однакові шпалери, на тлі яких знімалися Роман і Аліна.
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